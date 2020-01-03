Bakan Selçuk: Daha güzel yarınlara yürüyeceğiz

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:41

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 yılında öğrencilerin fark yaratan çalışmalara imza attığını belirterek, "Yeni ufuklar açan, buluşlara imza atan onlarca gencimiz var. Biz onların yaptığı taze başlangıçlarla daha güzel yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Gençlik nereye gidiyor? sorusunun cevabını müsaadenizle bir video ile vermek isterim" notu ile öğrencilerin 2019 yılında yaptıkları fark yaratan çalışmalara ilişkin görüntü paylaştı. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Bakan Selçuk, gençlerin fark yaratan fikirleri ve çalışmalarıyla yepyeni başlangıçlar yapılacağına işaret etti. 2019 yılında geleceğe umutla bakmak için örnek çalışmaların karşılarına çıktığını kaydeden Bakan Selçuk, "Onları sizlerle paylaşmak istedik. Kendisinin ya da başkasının yaşadığı bir soruna çözüm getiren, yeni ufuklar açan, buluşlara imza atan onlarca gencimiz var. Biz onların ve daha nicelerinin yaptığı taze başlangıçlarla daha güzel yarınlara yürüyeceğiz" diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜLER, ÇALIŞTILAR, ÜRETTİLER'Bakan Selçuk, öğrencilerin sınava değil kendilerini hayata, öğretmenlerinin desteğiyle Türkiye'yi geleceğe hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizle her buluşmamızda söylüyorum: Başarı soru çözmek değil, sorun çözmektir. Artık ezbere biliyorlar. ve ne mutlu ki meslektaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle bunu uyguluyorlar. Arkadaşının babası için protez el yapan çocuğumuz var, yer altındaki mayınları lazerle tespit edebilen bir drone tasarlayan, deniz süngerinden doku üreten… Büyük bir gururla onlarcasını sayabilirim. Sorun buldukları alanda düşündüler, çalıştılar, ürettiler. Henüz okul sıralarındayken onlar bizim geleceğimize ışık oldular. Biliyorum ki bizler onları destekledikçe, ellerinden tutup yüreklendirdikçe bu buluşlar artacak."

Bakanlığın bu tür projelerin her zaman destekçisi olduğunu belirten Bakan Selçuk, resmi internet sitesi meb.gov.tr'de, bu tür buluşları daha görünür kılmak ve tüm öğrencileri yenilerine imza atmaya özendirmek için ayrı bir bölüm açtıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA