Bakan Selçuk: "Covid 19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere...
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Bakan Selçuk: "Covid 19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere...

Bakan Selçuk:
06.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

"Bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı"

SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid 19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

1 Covid-19, 4 kanser ve 7 parkinson ilacı geri ödeme listesine eklendi

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de Covid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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