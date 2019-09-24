Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti
Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.
24.09.2019 12:31
Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması
Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması
Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. (2)
Kaynak: AA