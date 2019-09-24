Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti

Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti

Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

24.09.2019 12:31
Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti

Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması

Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması

Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Kaynak: AA
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