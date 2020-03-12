Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız"
Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
12.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:41
Milli Eğitim Bakanlığı
Koronavirüs tedbirleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."
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Kaynak: AA
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