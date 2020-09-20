Bakan Selçuk, çocukları birinci sınıfa başlayan velilerle sosyal medyada buluşacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan ve kullanıcıların yaptığı canlı yayınlarla özdeşleşen sosyal medya platformu Instagram üzerinden, bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileriyle buluşacak. Bakan Selçuk'un şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek buluşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA