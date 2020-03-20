Bakan Selçuk: "Çocuklar, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz sınav onlardan olacak"
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Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: "Çocuklar, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz sınav onlardan olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs dolayısıyla eğitime verilen aranın ardından en çok merak edilen YKS ve LGS'nin tarihlerinin ertelenmesiyle ilgili, "Zaruret, mecburiyet, mücbir bir sebep olmazsa sınavları ertelemeyi planlamıyoruz.

20.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:05
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs dolayısıyla eğitime verilen aranın ardından en çok merak edilen YKS ve LGS'nin tarihlerinin ertelenmesiyle ilgili, "Zaruret, mecburiyet, mücbir bir sebep olmazsa sınavları ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi, evet ertelenebilir. Ama mücbir sebep olması gerekir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği 'Kahvaltı Sohbetleri'nde basın mensupları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sonrasında alınan tedbirleri hatırlatan Selçuk, konunun tüm ayrıntılarıyla ele alındığını açıkladı. Uzaktan eğitimi ulusal ölçekte yapabilme kapasitesi olan birkaç ülke arasında Türkiye'nin de olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Anne ve babalarımızın yanındayız. Bu hepimizin ortak işi ve en büyük sorumluluk bizde" dedi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK, HER TÜRLÜ TELAFİYİ YAPARIZ"

Okullardaki tatil kararı ile ilgili soru üzerine Bakan Selçuk, "İlk toplantıda daha virüs konusu bu kadar gündemde değilken bizim oradaki senaryomuz şuydu; biz yayılım haritalarına baktığımızda erken kapatmanın avantaj olduğunu fark ettik. ve çocuklarımızı okulda tutarsak evdeki yaşı büyüklere taşıma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden de hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi yaparız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sınava girecek çocukların psikolojisinin de önemli olduğunu belirterek, "Bu toplumu rahatlatmamız lazım bizim. Sevgili öğrenciler; siz yüz yüze ne eğitim gördünüz, sınav onlardan, rahatlayın" diye konuştu.

"SINAVLARIN ZAMANINDA OLMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Selçuk, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği sorusu üzerine, "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi, evet ertelenebilir ama mücbir sebep olması gerekir" dedi.

Uzaktan eğitim sürecinin merkezinde TRT işbirliğinde gerçekleştirilecek televizyon yayınlarının olduğunu belirten Selçuk, bir evde farklı sınıflara giden öğrencilerin de olduğunu, bunun için de televizyondan tekrar yayınların olacağını kaydetti.

"TELEVİZYONDAN EĞİTİM YETMEZ, TELAFİ EĞİTİMLERİ PLANLIYORUZ"

Selçuk, televizyonlardaki telafi eğitimlerinin yeterli olup olmayacağı sorusuna da şu cevabı verdi:

"Televizyon tam anlamıyla bir çocuğa yeter mi? Tabii ki yetmez. Peki ne yapmayı planlıyoruz? Telafi eğitimleri planlıyoruz. Yani, yüz yüze eğitimler. Destekleme yetiştirme kurslarının tamamını telafi eğitimi çerçevesinde yeniden yapılandırdık. Diyelim ki sınavlarla ilgili tarih değişikliği oldu. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının sınav haftaları olarak ilan ettiği haftalar var. Bunları da dikkate alarak senaryolar oluşturduk."

Selçuk, yaz tatilinde gerekmesi halinde yaz paketinin de konulacağının altını çizerek, "Öyle bir paket çalışmamız da var. Hafta sonu paketi de koyarız. Biz çocuğumuzun ulaşmasını istediğimiz yere ulaşana kadar gereği neyse bunu yapmakla mükellefiz" şeklinde konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı EBA'nın uzaktan eğitim süreci sonrasında da aktif olarak kullanılacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Dünya artık 'kapatın defterleri, kitapları sınav yapacağım' dönemini kapatıyor. Biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Her şey açıkken sorabileceğiniz soru nedir? Önemli olan budur" diye konuştu.

Bakan Selçuk, özel öğretim kurumları ve kurslara ekonomik desteğin olup olmayacağı ve velilere geri ödemenin yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine de şunları söyledi:

"Teknik heyet çalışıyor. Maliye Bakanlığımızla da irtibat halindeyiz. Dün ilgili STK'larla bir aradaydık. Bana bir rapor verdiler. TOBB Başkanımız ile bir görüşme yaptık bu konularda, bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Teknik çalışmalar sonrasında genel bir açıklama yapılacaktır."

"2020 YILININ İÇİNDE 20 BİN ÖĞRETMEN DAHA ALIYORUZ"

Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili konuşan Selçuk, 2020 yılında 20 bin öğretmen daha atanacağının müjdesini verdi. Bakan Selçuk, "Bu sene içerisinde 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Müsterih olsunlar. 2020 yılının içinde 20 bin öğretmen daha alıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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