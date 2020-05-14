Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım
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Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri ile video konferans görüşmesinde, Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusuna "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum.

Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım
14.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:13

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri ile video konferans görüşmesinde, Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusuna "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım" diye yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk, Türkiye'deki uluslararası imam hatip liseleri öğrencileriyle video konferansta buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Türkiye'deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmenin katıldığı belirtildi. Bakan Selçuk ile 70'i aşkın ülkeden gelen öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşirken, eğlenceli diyaloglar da yaşandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM BAKAN OLMAK'Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu, öğrencilerin Türkiye'yle uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu vurguladı. Öğrenciler Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sorarken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen Ali Masangila "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak" dedi ve bunun için tavsiye istedi. Böyle makamların kısmet işi olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var" ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLAR İÇİN FEDAKARLIK ETMEMİZ LAZIM'Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, karantinaya girmediğini dile getirerek "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz" diye konuştu. Kamerunlu Yusuf Adamov ile sohbet ederken kendi oğlunun adının da Yusuf olduğunu belirten Ziya Selçuk, öğrencinin enerjisine hayranlığını ifade etti. "Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti" diyen Adamov'a Bakan Selçuk "Umutlu olun. Güzel olacak" yanıtını verirken, Kamerunlu öğrenci "Umut fakirin ekmeği" diyerek Türkçe deyimlere olan hakimiyetiyle şaşırttı.'NORMALLEŞME AŞAMA AŞAMA OLUYOR'2 aydan uzun süredir ailelerinden uzakta olan öğrencilerden Afganistanlı Naveedullah Nori ülkelerine ne zaman geri dönebileceklerini sorunca Bakan Selçuk, "Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz; ama riske girmeden" yanıtını verdi. Konya'da eğitim alan Saad Jowhar ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili övgü dolu sözler söyleyerek, "Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Kırımlı Kamilla Botasheva, "Ortak dil olarak Türkçe'de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde ülkelerimizde Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olacağız" diyerek, müfredata uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı derslerin dahil edilmesini istedi. Bakan Selçuk, konuyla ilgili çalışma yapma sözü verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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