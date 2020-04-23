Bakan Selçuk: "Çocuk Evlerimizde kalan yavrularımızla online bir kutlama yaptık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sanatçı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sanatçı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk Evlerimizde kalan yavrularımızla online bir kutlama yaptık. Onlara bir de sürprizimiz vardı. Nil Karaibrahimgil ablaları ve Ali Firu mini bir konser verdi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA