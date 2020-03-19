Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarımızda gerekli tüm tedbirler alındı
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Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarımızda gerekli tüm tedbirler alındı

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:20
Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarımızda gerekli tüm tedbirler alındı

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kuruluşlarımızda atılacak adımları yerel makamlarla iş birliği içerisinde önceden planladık ve acil eylem planı hazırladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın sorumluluğunda hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklara, koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda gelişim özellikleri dikkate alınarak bilgilendirme yapıldığını, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verildiğini belirtti. Bakan Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kuruluşlarımızda atılacak adımları yerel makamlarla iş birliği içerisinde önceden planladık ve acil eylem planı hazırladık. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin olup olmadığı açısından sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" dedi.

'ZORUNLU HALLER DIŞINDA ETKİNLİKLERE KATILMAMALARINI İSTİYORUZ'Bakan Selçuk, çocukların özellikle güvende olduğu duygusunun desteklenmesi için belirli tedbirler alınarak günlük rutin faaliyetlere devam ettiklerini belirtti. Soru ya da endişelerinin olması halinde meslek personelleri tarafından gerekli açıklamaların yapılarak çocuklara psiko-sosyal destek verildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Risk düzeyleri dikkate alınarak çocuklarımızın zorunlu haller dışında kuruluş, ev dışı etkinliklere katılmamalarını istiyoruz. Alınan tedbirler ve nedenleri konusunda çocuklarımıza, ailelerine ve yakınlarına tedbirlerin önemine ve gerekliliğine vurgu yaparak, bilgilendirmede de bulunuyoruz. Koruyucu Aile, Evlat Edinme ile Sosyal ve Ekonomik Destek Birimleri'nde görev alan mesleki personelimiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlandırılan tüm çocuklarımızın sağlık takiplerini yapıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin korunması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan koronavirüse karşı 14 kural kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ailelere, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgilendirme de yapıldı."


Kaynak: DHA

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