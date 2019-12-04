Bakan Selçuk: "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi...
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Bakan Selçuk: "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

04.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:50
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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