Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız...
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Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız...

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.

05.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:08
Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin,

Bakan Selçuk, cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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