BAKAN SELÇUK, CANLI YAYINDA EĞİTİM GÜNDEMİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADI
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BAKAN SELÇUK, CANLI YAYINDA EĞİTİM GÜNDEMİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

BAKAN SELÇUK, CANLI YAYINDA EĞİTİM GÜNDEMİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADI
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Bakan Ziya Selçuk, eğitim gündemine dair merak edilen soruları, yerel televizyonlarda ortak canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk, eğitim gündemine dair merak edilen soruları, yerel televizyonlarda ortak canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında yanıtladı. Bakanlığımızca, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi. Selçuk, Telafide Ben de Varım programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına sağladığı katkıya ilişkin soru üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çocukların yatkın olduğu spor alanlarının belirlendiği bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Bu program kapsamında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk; okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları alanların da ortaya çıktığını anlattı. Bakan Selçuk, devam eden Telafide Ben de Varım programına tüm illerde isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğinin altını çizdi. Okulların açılacağı tarih Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak? " sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. " dedi. Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var. " diye konuştu. Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunlara vurgu yaptı: "Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. "

Kaynak: Habermetre

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BAKAN SELÇUK, CANLI YAYINDA EĞİTİM GÜNDEMİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADI - Haberler
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