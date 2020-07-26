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Bakan Selçuk: Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk: Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız
26.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:59

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında çalışan annelere verilen desteğin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, proje ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı 350 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

'BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR'Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi. Bakan Selçuk, projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirterek, bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro, 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye 'www.sgkegitimlibakici.org' veya 'www.sgk.gov.tr' internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabileceği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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