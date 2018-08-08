Bakan Selçuk, Büyükelçi Chilcott'ı Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'ı kabul etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Büyükelçi Chilcott, makamında ziyaret ettiği Selçuk'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk da nezaket ziyaretinden ötürü Büyükelçi Chilcott'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere'nin eğitim ilişkilerine dair konularda görüş alışverişinde bulunuldu.