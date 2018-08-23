Bakan Selçuk, Bursa'da

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nereli olduğuyla ilgili spekülasyonlara ilişkin, "Benim kütük şehrim Bursa İnegöl Cuma Mahallesi, o yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bursa'ya gelen Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk olarak Bursa'daki kadın konuk evlerini ziyaret etti, daha sonra Bursa Valiliğini ziyaret ederek çıkışta basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı basın toplantısında sözlerine nereli olduğuyla ilgili değişik spekülasyonlar olduğunu söyleyerek başlayan Selçuk, "Benim nereli olduğum konusunda değişik spekülasyonlar var ama kütük şehrim Bursa İnegöl Cuma Mahallesi, o yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum Köklü geçmişiyle bir tarih ve kültür medeniyeti olan Bursa'da bulunmaktan çok memnunum hepinizin bu anlamda kurban bayramı mübarek olsun, bakanlık olarak geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Her konuda engelli, yaşlı, genç ve kadınlara hizmet sunmaya çalışıyoruz. Hizmet alanlarımız insana dokunan zor ve hassas konular bu anlamda sizlerin bizlere omuz ve destek vermeniz çok önemli dün Ankara'da kurumlarımızın himayesinde bulunan büyükler, engelliler ve çocuklarımızla bir aradaydık. Onlarla bayramlaştık. Bugünde Bursa'da valilik ziyaretinden önce Bursa'daki kadın konuk evlerini ziyaret ettik. Yarında çalıkuşunda geçen Zeyniler Kadın Kooperatifini ziyaret edeceğiz. Bursa'yla ilgili sayın valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda Bursa'ya dair daha farklı programlarımız olacak. Ben aynı zamanda Bursalı bir bakan olarak hemşeriniz olarak sayarsanız mutlu olurum. İlerleyen vakitlerde de beraber olacağız inşallah" şeklinde konuştu. - BURSA