Bakan Selçuk: "Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
09.09.2019 18:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA