Bakan Selçuk: Bu Millet Alın Terini, Emeğini Teröristlere Bırakmayacak

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğu ve güneydoğuda seçilen HDP'li belediye başkanlarının hizmet yerine, terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiğini belirterek, "Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Batman'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, valilikte Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Burada AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un da bulunduğu koordinasyon toplantısına katılan Bakan Selçuk, şehirlerde gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Batman'a son 17 yılda yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Bakan Selçuk, "Sadece bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık. Bu kapsamda 2003'ten bu yana Batman'a 2,5 milyar lira tutarında aktarım oldu. İşkur ile de 30 bin vatandaşımız 2002'den bu yana işe yerleşmiş durumda. 50 bin vatandaşımız işbaşı, girişimcilik ve mesleki eğitim programları, mesleki eğitim kurslarından faydalandı. Vatandaşlarımızın bu kurslardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Derdimiz şehrimizi daha ileri bir seviyeye çıkarmak" dedi.

Buradan AK Parti seçim koordinasyon bürosunu ziyaret eden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini size getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu seçim bir beka meselesi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir başarı destanı yazmak zorundayız. Bu başarı destanına Batman da ortak olmalı. Buna hazır mıyız? Bizler Türkiye'yi adım adım gezerek projelerimizi anlatıyoruz. Diğer partiler gibi seçimden seçime çalışan bir parti olmadık. Yerel seçimde Batman'da büyük değişim olacak. İnşallah, Batman ak belediyeciliğine, gönül belediyeciliğine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EL ELE YÜRÜDÜLER'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, HDP'li yerel yöneticileri de eleştirerek, şöyle devam etti:

"Batman'da ve diğer bölge illerinde iş başına gelen belediye başkanları maalesef halka hizmet etmek yerine terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiler. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Hendekler kazarak, şehirlerimizi harap eden bu teröristlere karşı güvenlik görevlilerimiz çetin bir mücadele verdi. Sivil vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye polislerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız şehit düştü. Güneydoğu'ya yatırım ve hizmet gelmesin diye her yolu denediler. Şu anda fırsat bu fırsat, ülkemize, ilimize, Batmanımıza yatırım, gelsin, istihdam gelsin diye gönül belediyeciliğini desteklemek zorundayız. Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcımız kısa sürede Batman'ın çehresini değiştirdi. İnşallah belediye başkan adayımız, Batman'ın çehresini daha da değiştirecek. Güzel projeleri var. Bu projelerle birlikte istihdam gelişecek, yatırımcılar gelecek. Şehrimizde çukur siyaseti yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz." - Batman

Kaynak: DHA