Bakan Selçuk, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun oturumuna katılacak
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Bakan Selçuk, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun oturumuna katılacak

15.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:46
Bakan Selçuk, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun oturumuna katılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15-26 Mart 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumuna katılacak.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15-26 Mart 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumuna katılacak.  

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; her yıl mart ayında New York'da düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonuetkinlikleri bu sene Covid-19 sebebiyle15-26 Mart tarihleri arasında çoğunlukla dijital ortamda yapılacak. Dünyanın tüm bölgelerinden BM'ye üye devletlerin, BM ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri, bu sene kadınların kamusal hayata ve karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımın yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılması teması kapsamında gerçekleştirilecek. Bakan Selçuk, 'Kadınların kamusal hayata tam ve etkili katılımı ve karar alma süreçleri için elverişli bir ortam yaratmak' konulu yuvarlak masa oturumuna Türkiye saatiyle 00: 00'da video mesajla katılacak. Kadının Statüsü Komisyonu 65'inci oturumu çerçevesinde, Bakanlık tarafından Bakan Selçuk hitaplarıyla çarşamba günü Türkiye saatiyle 17: 00'da 'Covıd-19 Salgını Bağlamında Kadınların Güçlendirilmesinde Bir Araç Olarak Sosyal Destek Politikaları' başlıklı çevrimiçi bir yan etkinlik düzenlenecek. Bakan Selçuk, tüm üye ülkelerin komisyona hitap edeceği genel tartışma bölümüne ise Cuma günü Türkiye saatiyle 16: 00-17: 00 saatleri arasında bir video mesajla katılım sağlayacak. Aynı gün Türkiye saatiyle 18: 00'da ise; NEYAD/MÜSİAD USA işbirliğinde düzenlenecek yan etkinliğe katılacak olan Bakan Selçuk, 22 Mart'ta KADEM'in yan etkinliğine de iştirak edecek. Canlı olarak, http://webtv.un.org/ adresinden takip edilebilecek resmi oturumların ardından Bakan Selçuk'un video mesajları Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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