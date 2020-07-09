Bakan Selçuk: "Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz"
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Bakan Selçuk: "Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için geliştirilen "TABİİ" mobil uygulaması tanıtıldı.

Bakan Selçuk:
09.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:10

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için geliştirilen "TABİİ" mobil uygulaması tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde yok ama biz şunu biliyoruz. Bir çocuk bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında okulların ne zaman açılacağı konusunda yöneltilen soru üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Okulların açılması meselesi sadece okulu açıp, kapamak ya da bir şekilde okula öğrencilerin gelip gitmesi değil. Okulların açılması demek bir ülkenin geleceğinin açılması demek. Dolayısıyla sınıflar ne olacak, kaç sıra olacak diye meseleyi ele alırsak, bütünsel olarak görmemiş oluruz. Hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde yok ama biz şunu biliyoruz. Bir çocuk bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var. Eğitim çocuğun en temel hakkıdır düsturundan hareket etmezsek, çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. 'Ne olursa olsun' diyerek maskesini takmayan yetişkinlerden bugün bahsediyorsak, bu dolaylı olarak çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alıyoruz demektir. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bugünden okulların açılıp açılmayacağı yönünde net bir şey söylememiz mümkün değil. Biz takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi şu; mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz. Şartlar elverişli olursa da okulları o tarihte açacağız diyoruz. Biz aylardır hazırlanıyoruz. Bu konu bizim karşımıza yeni çıkmış değil. Sağlık Bakanlığıyla da yaptığımız çalışmalar var. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz okulları açarız. Eğer sağlıklı bir ortam sağlanırsa. Eğer denilirse ki okulları açmayın, biz uzaktan eğitime devam ederiz. Eğer seyreltilmiş bir şekilde devam edin denilirse biz buna da hazırız. Biz 1 yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN TEKNİK KISMI BİZE VE UZMANLARA AİT"

"Biz hastalandığımızda hekimlerimize soruyoruz" diyen Bakan Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer çocuklar haftanın belirli günleri gelsin denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Bütün tedbirlere hazır olmamızın arkasında yatan şey uzaktan eğitimle ilgili alt yapıyı geçen sene hazırlamaya başlamıştık. O yüzden bu kadar çabuk ve kolay geçtik. EBA televizyonu büyük bir faaliyet içinde ve kim isterse istediğini EBA TV'de bulabilir. Biz verilere bakarız. Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS'de bir sınav verdik. Biz milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar."

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

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