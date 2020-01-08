Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi
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Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

08.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:33
Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki 'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız" dedi. 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA
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