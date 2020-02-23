Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil"
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Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması Soru soran basın mensubu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

23.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:13
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un açıklaması

Soru soran basın mensubu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil"
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