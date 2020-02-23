Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması Soru soran basın mensubu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu.
23.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:13
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması
Soru soran basın mensubu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA