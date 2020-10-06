Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız"
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Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız"

06.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik."

Bakan Selçuk: 'Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız'
Bakan Selçuk: 'Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız'
Bakan Selçuk: 'Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız'
Bakan Selçuk: 'Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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