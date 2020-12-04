Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."
04.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:20
Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.
Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım