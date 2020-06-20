Bakan Selçuk: Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, normalleşme sürecinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında alınan tedbirleri geçtiğimiz hafta açıkladıklarını anımsattı. Bakan Selçuk, Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizin hepsi bizlere emanet. Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar Günü'nde de dijital ziyarete açık olacak" dedi.

Huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini anımsatan Selçuk, virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de kaydetti. Selçuk, "Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları son derece önemli" diye konuştu.

Bakan Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini de vurguladı.

Kaynak: DHA