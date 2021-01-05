Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

05.01.2021 20:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Trabzon Ayasofya Camisini ziyareti Selçuk'un cami bahçesindeki vatandaşlarla sohbeti Selçuk'un cami içerisindeki mozaikleri incelemesi Selçuk'un fotoğraf çektirmesi Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu Bakan Zehra...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Trabzon Ayasofya Camisini ziyareti

Selçuk'un cami bahçesindeki vatandaşlarla sohbeti

Selçuk'un cami içerisindeki mozaikleri incelemesi

Selçuk'un fotoğraf çektirmesi Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Selçuk, beraberindeki Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ayasofya Mahallesi'nde bulunan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Kentte 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra 2013'te yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nin içinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Selçuk, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'tan bilgi aldı.

Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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