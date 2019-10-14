Bakan Selçuk: "Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz"

Bakan Selçuk: "Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz"

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

14.10.2019 10:50
Bakan Selçuk:

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et