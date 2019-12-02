Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi

Komisyon üyelerinden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (1)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

Kaynak: AA