Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"
Haberler » Güncel » Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz" - Haber

Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi Komisyon üyelerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında...

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:54
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un salona girişi

Komisyon üyelerinden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (1)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et