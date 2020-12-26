Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını Pazartesi günü gerçekleştireceğiz"
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Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını Pazartesi günü gerçekleştireceğiz"

26.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:03
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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