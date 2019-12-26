Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.
26.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:58
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrasında açıklama yaptı.
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Kaynak: AA