Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...
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Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

26.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:18
Bakan Selçuk:

Tespit Komisyonu Toplantısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...
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