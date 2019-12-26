Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
26.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:18
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA