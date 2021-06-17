Bakan Selçuk, Arnavut Mevkidaşı Kushi ile Bir Araya Geldi
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Bakan Selçuk, Arnavut Mevkidaşı Kushi ile Bir Araya Geldi

Bakan Selçuk, Arnavut Mevkidaşı Kushi ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Selçuk, "Bu ziyaretlerin iş birliğimiz doğrultusunda Türkçe ve Arnavutçanın ülkelerimizde öğretilmesi başta olmak üzere eğitimin her alanında verimli ve somut çalışmalara dönüşeceğine yürekten inanıyorum.

Bakan Selçuk, "Bu ziyaretlerin iş birliğimiz doğrultusunda Türkçe ve Arnavutçanın ülkelerimizde öğretilmesi başta olmak üzere eğitimin her alanında verimli ve somut çalışmalara dönüşeceğine yürekten inanıyorum. " dedi.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitime ilişkin devam eden projeler ve ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Bakan Selçuk'a Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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