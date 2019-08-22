Bakan Selçuk: "Amacımız sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda da uzlaşıyı sağlamak oldu"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
22.08.2019 17:20
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
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Kaynak: AA