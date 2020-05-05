Bakan Selçuk: ALO 170 hattımıza 4,8 milyon çağrı aldık
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Bakan Selçuk: ALO 170 hattımıza 4,8 milyon çağrı aldık

Bakan Selçuk: ALO 170 hattımıza 4,8 milyon çağrı aldık
05.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:41

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan, Nisan sonuna kadarki süreçte bakanlığın iletişim hattı ALO 170'e gelen çağrıların yüzde 160 artarak 4,8 milyona ulaştığını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan, Nisan sonuna kadarki süreçte bakanlığın iletişim hattı ALO 170'e gelen çağrıların yüzde 160 artarak 4,8 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık halkla ilişkiler biriminin yoğun mesai ile çalıştığını, vatandaşın hizmete ulaşması için yoğun çaba gösterildiğini bildirdi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden önce 11 Ocak- 29 Şubat arasında, Bakanlığın iletişim merkezi ALO 170'e 1 milyon 857 bin 302 çağrı geldiğini bilgisini veren Bakan Selçuk, 11 Mart sonrası bu rakamın Nisan sonuna kadarki süreçte 4,8 milyona yükseldiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "ALO 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İŞKUR oldu. 11 Mart'tan Nisan ayının sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 Milyon 623 bine yükseldi. Yine, 11 Mart'tan Nisan ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu için 1 Milyon 311 bin 423 kez arama yapıldı" ifadelerini kullandı.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA 372 BİNİ AŞKIN ÇAĞRI GELDİ' Bakan Selçuk, en yüksek artışın 'Kısa Çalışma Ödeneği' başlığı altında yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bin 2 bine yakın çağrı gelirken, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126'a ulaştı. ALO 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek, başvuruların doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor. Gelen aramalarda vatandaşın işlemini kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf edildi. Gece gündüz aranan ALO 170 iletişim merkezi 7- 24 hizmet sunuyor. Koronavirüs nedeniyle gelen çağrılara ise özellikle hassasiyet gösteriliyor. Her bir vatandaş ile ortalama görüşme süresi 248 saniye olurken, toplam görüşme süresi ise 12 milyon 743 bin 560 dakikayı buldu."


Kaynak: DHA

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