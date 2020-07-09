Bakan Selçuk Açıkladı: Okulların Açılış Tarihi Ertelenecek mi? Normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Yeni tip koronavirüs nedeni ile okulların açılış tarihi ertelenecek mi?

Normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Yeni tip koronavirüs nedeni ile okulların açılış tarihi ertelenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Okulların Açılış Tarihi Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, "Denilirse ki, 'Bir süre açmayın uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin' biz buna da hazırız. Verilere bakar o tabloya göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir