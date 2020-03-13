Bakan Selçuk: Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı erteledik MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart'ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı ertelediklerini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart'ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı ertelediklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerimiz devam ediyor. 21- 22 Mart'ta, 3 milyon öğrencimizin gireceği, 400 binden fazla öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı erteledik. Ertelenen sınavı, yurt dışı da dahil Eylül 2020'de yapılacak ek sınavla birleştireceğiz" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA