Bakan Selçuk Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershanelere ilişkin, "Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık." dedi.

Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki okullarda öğrenme düzeyleri arasında yüksek fark olduğuna değinen Selçuk, iyi imkanlara sahip olan ve olmayan okullar arasındaki farkın fazlalılığına ve bunun azaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Selçuk, aksi halde kamuoyunda "Şu okula gitmek istiyoruz." düşüncesiyle belli okulların işaret edileceğini, bunun da sınav ihtiyacını ortaya çıkaracağını ifade etti.

Selçuk, "Bu fark azalmazsa sınav ve sınav baskısı azalmaz. Okullardaki öğrencilerimizin öğrenme farklılıkları arasında yüzde 30'un üstünde fark var. Bu fark azalmazsa o fark da azalmaz. Bizim işimiz bu farkı azaltmak. Biz bunu yapıyoruz ve azaltmaya başlıyoruz." diye konuştu.

Farkı azaltmak için "regülasyon politikası" uyguladıklarını aktaran Selçuk, "Mevcut durumda yapılabilecek işler var ama onlar henüz yapılmadığı için bu düzenlemeler olduğunda bu fark zaten kısmen azalacak. Bir kısmı yatırım bütçesiyle ilgili. Belli yatırım politikaları uygulanmazsa bu fark azalmaz. Bu kısımla ilgili de genel ekonomik durum çerçevesinde değerlendirmeler yapıyoruz." dedi.

"Her bir öğrenciye rehberlik yapılıyor"

İyileşmeye paralel olarak dershane talebinin azalacağını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık. Bu öğretmenlerimizin birtakım eğitimleri alması, kendi okulunda değil de başka okulda derse girmesi, kaynak ihtiyacının temin edilmesi, bu öğretmenlerimize soru ve benzeri konularda sürekli olarak destek verilmesi, ulusal deneme sınavları yapılması, yazılım marifetiyle her çocuğun düzeyinin belirlenmesi... Bu düzey belirlendikten sonra çocuğa özgü kişisel olarak yazılım, bir yıllık yol haritası çıkarıyor. 'Hangi hafta neyi yaparsan hangi puanı alırsın' diyor. Program, bunu anlık olarak dönüştürüyor. Diyelim ki çocuk az çalıştı, program, 'bu hızla gidersen şu olur.' diyor. Çocuk belirli konuyu yapamadı soru çözerken, yazılım şunu yapıyor, 'Sen bunu geçen seneki yedinci ünitedeki eksikliğinden dolayı yapamıyorsun'. Bunu onun önüne hazır getiriyor. O konuyu çalıştırıyor çocuğa, çağrı merkezi vasıtasıyla velilere destek olunuyor. Her bir öğrenciye rehberlik yapılıyor."

"Tüm derslere ilişkin video kütüphane oluşturuyoruz"

Öğrencilerin çok sevdikleri bazı derslerin öğretmenlerini seçtiklerini belirten Selçuk, "Onlarla tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Türkiye'nin çok yetkin öğretmenlerini seçiyoruz. Diyelim ki fizik konusunda, onun bütün yıl boyunca var olan içerikleri, müfredatı sunmasını istiyoruz. Herkese bir fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bu videolar şu anda hazırlanıyor. Biz bunu herkese ücretsiz açacağız. Mezunlar, vatandaşlar... Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden. Bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, çocukların buna ihtiyaç duyma nedenlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ihtiyacı biz yok sayamayacağımıza göre biz bunu nasıl doyuracağız. Biz bunun sahici karşılığını veriyoruz. Çocuğa hafta sonu sadece 'kursa git' biçiminde değil de istersen mobil, istersen video kütüphanesi olarak, istersen kaynak olarak, istersen okulunda ders olarak ama sana rehberlik ederek, ailenle temas ederek, senin devamını, devamsızlığını izleyerek... Bunu bir ekosistem üzerinden ve Türkiye'nin en iyi soru hazırlayan ekibiyle çalışıyoruz. Bir akademik kurulla beraber çalışıyoruz. Çocuğun karşılaşabileceği en iyi içerik ve dersler. Bunların hepsi yükseköğretime oryantasyon da olmalı. Aksi takdirde biz bunu sadece bir dershane meselesi olarak görürüz. Bunu çocuğun çok yönlü gelişmesi olarak değerlendiriyoruz."

"Ciddi bir izleme, değerlendirme sistemi kurduk"

Merdiven altı dershane uygulamaları konusunda nasıl bir denetim mekanizmasının işletildiğine yönelik soru üzerine Selçuk, "merdiven altı" diye tabir edilen şeyin, sistemden bağımsız her zaman var olduğunu söyledi. Merdiven altı olmakla yapılan bu iş arasında doğrusal bir ilişkinin değil dolaylı bir ilişkinin olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun ne şekilde olacağı, nasıl olacağı elbette bir tahmin gerektiriyor. Tahminlerimiz var. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek ve geri kalan istisnai durumları, diyelim ki merdiven altı ya da başka türlü, bu idare hukukunun ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistemine de tabi tutulacak. Henüz daha netleşen bir durum söz konusu olmadığı için bu bir kabine meselesi. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının kendi başına karar verebileceği bir konu değil. Bununla ilgili çok ciddi bir izleme, değerlendirme sistemi kurduk. Hayata geçirmek için bekliyoruz. Bunun nasıl olacağına ilişkin ayrıntıları ileride vereceğiz. Velilerimizin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız çok yoğun olarak sürüyor. Bir mağduriyet yaşamamaları için de tedbirli olmaları yönünde fayda var."

(Sürecek)

Kaynak: AA