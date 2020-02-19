Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:28
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı , (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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