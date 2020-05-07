Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi
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Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi

Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi
07.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:05

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersinli meslektaşlarıyla videokonferans aracılığıyla 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersinli meslektaşlarıyla videokonferans aracılığıyla 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda bir araya geldi. Öğretmen Nuray Taşçı, 'Ziya öğretmen' ismini verdiği örgü bebeğini kısa zamanda tamamlayıp, Bakan Selçuk'a gönderme sözü verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında devam eden 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' bu defa Mersinli öğretmenlerle Bakan Selçuk'u bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla büyük bir aile buluşması olarak gerçekleştirilen videokonferansa, binlerce öğretmenin çocukları ve eşleri ile birlikte katıldığı belirtildi. Meslektaşlarına seslenen Selçuk, öğretmenlere, öğrencilerinden fiziki olarak ayrı kaldıkları olağan dışı süreçte destek olmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

'ZİYA ÖĞRETMEN' ÖRGÜ BEBEĞİSalgın döneminde öğretmenlerin, meselenin çözümünde var olduklarını gösterdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Çocuklarımız bu dönemde hem akademik hem de duygusal desteğe ihtiyaç duyuyor. Sizden ricam öksüz ve yetim çocuklarımızla özel olarak ilgilenmeniz, onlara pozitif ayrımcılık yapmanız. Öğrencilerinizi bir emanet bilip onlar için elimizden daha fazla ne gelir sorusunu sormakta fayda var. Velilerimizle daha çok temasta olmakta fayda var" dedi.Bakan Selçuk, görme engelli dedesinden esinlenerek, örgüden engelli bebek yapan öğretmen Nuray Taşçı ile sohbet etti. Taşçı, kimi protezli kimi tekerlekli sandalyeli bedensel engelli örgü bebekleri gösterirken Bakan Selçuk, "O bebeklerden birini istiyorum" diye seslendi. Bunun üzerine yapımına daha önce başladığı ve 'Ziya öğretmen' adını verdiği örgü bebeğini göstererek, sürpriz yapan Nuray öğretmen, hem bu bebeği hem de bir engelli bebeği kısa zamanda tamamlayıp, gönderme sözü verdi.İKİZLERİN BAKANDAN İSTEĞİVideokonferansa katılan öğretmen Hasan Küpük'ün ikiz çocukları ise Bakan Selçuk'tan 'Bakanım okulları çabucak açar mısınız? Arkadaşlarımızı çok özledik' dedi. Selçuk da çocuklara "İnşallah yavrum. Her şey yoluna girsin. Okullarda buluşacağız" yanıtını verdi.

Buluşmaya katılan öğretmen Muhterem Kurt da seneye emeklilik dilekçesini vereceğini belirtirken, bayrağı öğretmen adayı olan kızına devredeceğini söyledi. Öğretmenler, Selçuk'u Mersin'e davet ederken, buluşma bakanın öz çekimiyle sona erdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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