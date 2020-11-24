Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi

24.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:42

Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, askerlik görevini yerine getirdiği Sivas'taki askerlerden anlamlı öğretmenler günü sürprizi yapıldı Vatani görevini Sivas'ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler...

Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, askerlik görevini yerine getirdiği Sivas'taki askerlerden anlamlı öğretmenler günü sürprizi yapıldı

SİVAS - Vatani görevini Sivas'ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler gününü anlamlı bir kliple kutladı.

Vatani görevini Sivas'ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler gününü, tüm öğrencilerini Çanakkale'de şehit veren Sivas Lisesi önünde çektikleri kliple kutladı. Anlamlı klipte Türk askeri, "Hocam biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin yıllar önce vatan nöbeti beklediği bu şehirde şimdi de bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede bizler okullarımızda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkemize hizmet edecek nesiller yetiştirecek tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" deyip hep bir ağızdan "Burası bizde" diye haykırdılar.

Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi
Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi
Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi
Bakan Selçuk'a anlamlı Öğretmenler Günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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