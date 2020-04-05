Bakan Selçuk; "93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı" açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:

"2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım - KOAH ilacı."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA