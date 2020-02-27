Bakan Selçuk: "9 üniversitede 5 bine yakın öğrencimiz 'Genç İSG' sempozyumuna katıldı"

27.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:02

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak için 9 üniversitede 5 bine yakın öğrenciye "Genç İSG" sempozyumu verildiğini belirtti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak toplumun en temel birimi olan aileden başlayarak sağlıklı ve güvenli bir gelecek için güvenlik kültürünün kazandırılmasında çocuklarımızdan gençlerimize, çalışma hayatında bulunan çalışanlarımıza ve işverenlerimize kadar ulaşıyoruz. Bakanlığımız ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) işbirliğinde Ankara, Aydın, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Van olmak üzere 9 üniversitemizde 5 bine yakın öğrencimize 'Genç İSG' sempozyumu verildi. Sempozyumlar kapsamında 'Tasarımda İş Sağlığı ve Güvenliği', 'Sanayi 4.0 ve İSG'nin Dönüşümü' ve 'Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor' başlıklarında sahadan ve akademik hayattan uzmanlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz. Üniversiteli kardeşlerimizle bu kapsamda oluşturduğumuz köprü ile sempozyum programlarımıza katılan her bir öğrencimiz önce kendi üniversitelerinde, iş hayatına atıldıklarında ise iş yerlerinde İSG elçisi olarak bayrağı devralacaklar" ifadelerini kullandı.



Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "İnsanı merkeze alıyor, iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Üniversitelerde düzenlediğimiz bu tür sempozyumlarla geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizde iş sağlığı ve güvenliği anlamında bilinç oluşturup farkındalığı arttırmak gayreti içerisindeyiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA