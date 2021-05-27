Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımıza aşı imkanı sağlandı
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Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımıza aşı imkanı sağlandı

Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımıza aşı imkanı sağlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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