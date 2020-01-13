Bakan Selçuk: 81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz

13.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:40

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'e-Denklik Modülü' sayesinde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmaya başlandığını belirterek, "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) işbirliğiyle hayata geçirilen, 'e-Denklik Modülü' tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, MEB'in her iş ve işleminin otomasyona yönelmesine önem verdiğini söyledi. Türkiye'ye yurtdışından gelen insanların denklik meselelerini ele almanın Bakanlığın başta gelen görevleri arasında olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Göçle alakalı, yurt dışından gelen insanlarla alakalı ve bu coğrafyada eğitim hayatını sürdürmek isteyen insanların denklik meselelerini de ele almak bizim için elbette başta gelen görevler arasında. Bu işlemin manuel olarak olması, analog olarak yürütülmesi ve tamamen kağıt üzerinde ele alınması bu işin yavaşlaması ve hataların artmasına neden oluyor. Bu hataların önüne geçebilmek için de iş takvimimizde yer alan e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

'EĞİTİMDE DİJİTAL ALTYAPI İÇİN KARARLIYIZ'Bakan Selçuk, 'e-Denklik Modülü'nün pilot uygulamalarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler. Burada randevu ve karekod sistemi işlemlerin hızlanmasına hizmet edecek. Bütün yapılan işlerin büyük fotoğrafın parçası olduğunu belirtmeden geçmek istemem. Sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemiyle desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için de hazır bir veri setinin oluşmasına hizmet ediyor. Bütün bunların sonucunda elbette eğitimin kalitesinin artması konusunda mesafe alıyoruz. Türkiye artık eğitim sistemini; dünya standartlarında yazılım alt yapısı ve dünya standartlarında dijital sistematikle yürütmekte kararlıdır."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından yeni sistem aracılığıyla denklik belgesi almaya hak kazanan 5 öğrenciye belgelerini takdim etti.KISA SÜREDE DENKLİK İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

9 Aralık 2019 tarihinde kurulumu tamamlanan modül ile ilgili Ankara'da ve yurt dışında Almanya, Kosova ve Azerbaycan'da bir haftalık pilot uygulamalar yapıldı. Şu anda Ankara, İstanbul ve Bursa'da, yurt dışında Berlin, Bakü ve Kosova'da sorunsuz olarak kullanılan 'e-Denklik Modülü', Türkiye geneline ve yurt dışı temsilciliklerine yaygınlaştırılacak. Sisteme göre denklik başvuruları 'edenklik.meb.gov.tr' adresinden yapılacak. 'Online başvuru' bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yüklenecek. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girmiş oldukları belgelerin orijinalleri ile ilgili denklik merkezine giderek en kısa sürede denklik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: DHA