Bakan Selçuk: 800 bin yabancı öğrenci uzaktan eğitim sistemine dahil edildi
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Bakan Selçuk: 800 bin yabancı öğrenci uzaktan eğitim sistemine dahil edildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime Türkiye'de öğrenim gören yaklaşık 800 bin yabancı öğrencinin de dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk: 800 bin yabancı öğrenci uzaktan eğitim sistemine dahil edildi
28.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:22

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime Türkiye'de öğrenim gören yaklaşık 800 bin yabancı öğrencinin de dahil edildiğini açıkladı. Selçuk, "Yabancı öğrencilerimiz de Türk akranlarıyla birlikte TRT-EBA TV aracılığıyla derslerini takip ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinde, Türkiye'deki yabancı öğrencilere ve ailelerine 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' koordinesinde  alternatif eğitim hizmetleri sunulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, her bir öğrencinin ihtiyacının değerlendirildiğini ve tüm öğrencilerin bu süreçten en az etkilenmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreçte çeşitli nedenlerle Türkiye'de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören yaklaşık 800 bin öğrenci uzaktan eğitim sistemine dahil edildi. Yabancı öğrencilerimiz de Türk akranları ile birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ediyor, EBA üzerinden düzenlenen çevrimiçi derslere katılarak binlerce ders içeriğine ulaşabiliyor" dedi.

SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE DERS VİDEOLARIBakan Selçuk, Suriyeli çocuklar için 'Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi' (PIKTES) kapsamında 'Uyum İçin Türkçe' uzaktan eğitim ders videoları hazırlandığını da bildirdi. Selçuk, "PIKTES kapsamında istihdam edilen 3 bin 547 Türkçe öğretmeni, öğrencilere internet ve telefon aracılığıyla ulaşarak, alternatif uzaktan eğitim imkanlarına ilişkin onlara bilgilendirmeler yaptı. Tüm öğrencilerimiz ve aileleri için rehberlik süreci de çok önemsediğimiz bir konu. Yine PIKTES kapsamında istihdam edilen 375 rehber danışman tarafından öğrencilere akademik ve kişisel rehberlik yapılarak gereken durumlarda psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca Rehber Danışmanlar, öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla onların ailelerine yönelik rehberlik faaliyetleri de yürütüyor" ifadesini kullandı.'DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE EĞİTİM MATERYALİ DESTEĞİ'Uzaktan eğitim sürecinde dezavantajlı öğrenciler ve yabancı öğrencilere yönelik materyal desteği yapıldığını da dile getiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla yaklaşık 75 bin dezavantajlı öğrenciye Birleşmiş Millet Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde kırtasiye malzemesi, yabancı öğrenciler için hazırlanmış 10 kitaptan oluşan hikaye seti ve Türkçe alıştırma kitabından oluşan eğitim seti gönderildi. Ayrıca hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte 4 bin aileye sabun, dezenfektan, diş fırçası ve macunu ile hijyen kitabı gibi malzemelerden oluşan kişisel bakım paketi de ulaştırıldı."'10 BİN YABANCI YETİŞKİNE BİLGİLENDİRME YAPILDI'

Yabancı ailelerin Türkçe öğrenmesinin amaçlandığı projelerin de sürdüğünü ve bu kapsamda uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemlerinin bir araya getirilerek 'Harmanlanmış Eğitim' modelinin geliştirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu model çerçevesinde ülkemizde bulunan yabancı yetişkinler Türkçe dil eğitiminde e-öğrenme yoluyla faydalanıyor. Öğretim Yönetim Sistemine kayıtlı yaklaşık 10 bin yabancı yetişkine koronavirüs salgını ve salgından korunma yolları hakkında sistem üzerinden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca salgın sürecinde yabancı velilere farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirmeler yapılarak çocukları ile birlikte evde düzenleyebilecekleri eğitim etkinlikleri konusunda destek sağlandı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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