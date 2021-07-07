Bakan Selçuk: "7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı"
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Bakan Selçuk: "7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı"

Bakan Selçuk: '7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün itibarıyla 7 milyon 962 bin 450 öğrencinin, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine başvuru yaptığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün itibarıyla 7 milyon 962 bin 450 öğrencinin, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine başvuru yaptığını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz 'telafidebendevarım' deyip etkinliklere katılım bildirmiş" bilgisini paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık. 283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için 'telafidebendevarım' diyoruz. Emeklerinize minnettarız…"

Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 81 ilde 22 bin okulda 479 bin 749 etkinlik planlandığını belirterek, velilerden "http://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresini ziyaret etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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