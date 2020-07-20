Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma... Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA