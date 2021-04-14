Bakan Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildi
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Bakan Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildi

Bakan Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildiMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli Covid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" dedi.

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Bakan Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli Covid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında, "Öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda e-nabız sistemi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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