Bakan Selçuk: "402 Bin engellimizin işe yerleşmesine aracılık ettik" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli istihdamının arttığına dikkat çekerek, "2002 yılından 2020 Nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. Hep dediğimiz gibi; hayaller engelsizdir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli istihdamının arttığına dikkat çekerek, "2002 yılından 2020 Nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. Hep dediğimiz gibi; hayaller engelsizdir. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; daha da fazla engellimizin istihdama katılması" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bakanlık hayata geçirdiği projelerle, engelli vatandaşların hayata daha sıkı tutunabilmesi için kolaylık sağlıyor, istihdamdan sağlık hizmetlerine, bireysel ihtiyaçlarından emeklilik gibi konularda tüm imkanlarını seferber ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın engelli bireylerin hayalindeki işi kurması için destek sağladığını, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik sağladıkları hibe desteğinden 2014 yılından bugüne kadar 2 bin 291 kişiyi faydalandırdıklarını belirterek, 2020 yılı itibariyle 65 bin TL'ye kadar destek sağladıklarını söyledi.

2017'de hayata geçirilen ve sayısı 74'e ulaşan İş Kulüpleri'nde engelli bireylerin kendilerini tanımalarına ve iş arama becerilerini geliştirmelerine yardım ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, buna ek olarak 69 ayrı birimde yürütülen Engelli İş Koçluğu projesiyle de sürdürülebilir istihdam için her türlü desteği sağladıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engelli vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda imkanları sonuna kadar kullandıklarını belirterek, "2012 yılından bu yana toplamda 1 milyon 583 bin engelli vatandaşımızla birebir iş ve meslek danışmanlığı görüşmesi gerçekleştirdik.2002 yılından 2020 Nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. Hep dediğimiz gibi; hayaller engelsizdir. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; daha da fazla engellimizin istihdama katılması" açıklamasını yaptı.

"Erken emeklilik imkanı sağladık"

Engelli vatandaşlara, daha az süre ve primlerle erken emeklilik imkanı sunduklarını aktaran Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma gücünde kayıp oranı; yüzde 40-49 arasında olanların 18 yıl 4 bin 680 gün prim, yüzde 50-59 arasındakilerin 16 yıl 4 bin 320 gün prim, yüzde 60 ve üzeri olanların da 15 yıl çalışıp 3 bin 960 gün prim ödemeleri durumunda emeklilik hakkına kavuşmalarını sağladık. Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olmak şartıyla, tedavide ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri de karşılıyoruz. En az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşların kanser, organ nakli, kök hücre tedavilerinde doğrudan sevk imkanı bulunuyor. İşitme engelli vatandaşların işitme cihazı, tıbbi zorunluluk olması halinde de biyonik kulak bedeli yine SGK tarafından ödeniyor."

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA