Bakan Selçuk "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" açılışına katıldı
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Bakan Selçuk "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarca hazırlanan eserler ile "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" düzenlendi.

Bakan Selçuk
14.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarca hazırlanan eserler ile "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" düzenlendi. Sergi açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Temmuz yakın tarihimiz için de ülkemiz için de ciddi bir kırılma noktasıdır" dedi.

Milli irade ve demokrasi konuları hakkında bilinci artırmak adına ve 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla 81 il Valiliğindeki olgunlaşma enstitüleri ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi Bakan Ziya Selçuk tarafından açıldı. 14 -18 Temmuz tarihleri arasında MEB fuaye alanında yer alacak olan sergi, 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kızılay Metro Çarşısı sergi alanında daha sonra ise Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek.

"15 TEMMUZ YAKIN TARİHİMİZ İÇİN DE ÜLKEMİZ İÇİN DE CİDDİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR"

Ziya Gökalp'in "Vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir" sözünü hatırlatan Bakan Selçuk, "Vatanı bu şekilde tarif ediyor Ziya Gökalp. Vatanını mukaddes görenler ise hayatlarını, ailelerini, sevdiklerini hatta canlarını hiç düşünmeden kendi ülkeleri uğruna feda edenlerdir. Türk milletinin geçmişinde topyekün mücadele ettiği ve hiç düşünmeden canını ortaya koyduğu birçok hadise var, Kurtuluş Savaşı ve daha niceleri. Bu hadiseler ne kadar çoksa aziz milletin zaferleri de o kadar çoktur. 15 Temmuzda milletimizin sahip olduğu ulusal bilincin büyük bir cesaretle ortaya çıktığı bir demokrasi zaferinden söz ediyoruz. 15 Temmuz yakın tarihimiz için de ülkemiz için de ciddi bir kırılma noktasıdır. Belli bir şuurun oluşması manasında. Milletimizin tüm bireyleri, genç - yaşlı, kadın - erkek fark etmeksizin sokaklara dökülmüş ve geçmişte olduğu gibi bir kez daha kendi kaderini tayin etmiştir. Bugün vatanımızda huzurla yaşıyorsak 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin gösterdiği cesaret, kararlılık ve mücadele sayesindedir. Bu cesareti ve bu mücadeleyi gösteren kahramanlarımızı asla unutmamalıyız. Şehit olacağını bildiği halde darbecilere göğüs geren Ömer Halisdemir'i, 44 yaşında bir ev hanımı iken en ön saflarda yürüyen Ayşe Hanımı, darbe girişimini duyar duymaz hemen sokağa çıkan Prof. Dr. İlhan Varank'ı, 15 yaşında hayatının baharında iken demokrasi için kendini feda eden genç kardeşimiz Halil İbrahim'i ve daha nicelerini elbette unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez" 15 Temmuz bize şuurlu bir milleti hiçbir gücün durduramayacağını göstermiştir" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAH BİZE GAZİLİK NASİP ETTİ"

Osmanlı döneminde devlete hizmet etmesi için gayrimüslimler dahil olmak üzere onları yetiştiriyor ve onlara makam mevki veriyordu. Bununla biz gurur duyuyorduk 15 Temmuz gecesi hainler, başka bir devletin evlatlarını değil bu devletin evlatlarını bu millete değil yurt dışında kendi hizmet ettikleri odaklara hizmet edebilmesi için yetiştirmişler diyen 15 Temmuz gazisi tarih öğretmeni Fatih Zengin, "O gece binlerce Türk evladı gibi ben de ülkem adına, vatanım ve milletim adına darbe bildirisinin okunmasının hemen ardından sokağa çıktım. Vazifemiz belliydi. Bizler bu ülkenin topraklarında yaşarken sadece vergi vermeyi, sadece askere gitmeyi görev olarak kabul etmiyoruz. Yeri geldiğinde kahraman Mehmetçiklerimiz gibi, polisimiz gibi bizlerin de bu topraklar da gerekirse kanımızı dökme vazifemizin olduğunu düşünüyorum. O gece de ben Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya gelme ihtimali üzerine Esenboğa Havalimanı'na doğru yöneldim. Ardından Cumhurbaşkanının İstanbul'a ineceği şeklinde haber geldi. Bunun üzerine şehir merkezine döndüm. İlk olarak Sıhhıye'de bir zırhlı taşıyıcıyla milletimin diğer fertleri ile mücadele ettim. Ardından Kızılay Meydanına ve orada yapılan yönlendirme ile, çok kritik 3 noktadan bahsedilmişti biri Türkiye Büyük Millet Meclisi, biri Ankara Emniyet binası diğeri de Genel Kurmay Başkanlığı idi. Ben en yakınımda olan Genel Kurmay Başkanlığı'na doğru yöneldim. Demirlerin yıkılması ile protokol kapısına yönelen o grubun içerisindeydim. Amacımız belliydi. Darbenin beyin takımının orada olduğunu düşünüyorduk ve oranın ele geçirilmesi ile birlikte beyin takımının pasifize edileceğini düşünüyorduk. Bu yönelme esnasında kapıyı zorlarken kapının sağ tarafından ateş açıldı. Bu esnada ben de ayağımdan yaralandım. Çok şükür Allah bize gazilik nasip etti" ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine binaen tasarlanan 15 Temmuz maskeleri dağıtılırken Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük el işlemesi Türk bayrağının yer aldığı tabloyu Bakan Selçuk'a hediye etti. Ayrıca serginin açılışına, 15 Temmuz'da Ankara'da şehit olan öğretmen Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş da katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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