Bakan Selçuk: 35 bin engelli vatandaşımızı kamu kurumuna yerleştirdik
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Bakan Selçuk: 35 bin engelli vatandaşımızı kamu kurumuna yerleştirdik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle 11 Ekim'e ertelenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) 90 bin 600 engelli vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bu yana 35 bin 643 engelli vatandaşımızı...

Bakan Selçuk: 35 bin engelli vatandaşımızı kamu kurumuna yerleştirdik
19.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:10

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle 11 Ekim'e ertelenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) 90 bin 600 engelli vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bu yana 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını ifade etti. Türkiye'nin, engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Engelli vatandaşlarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem veriyoruz. İlki 2012 yılında yapılan daha sonra 2014, 2016 ve 2018 yıllarında tekrarlanan EKPSS ile engelli memur sayısında artış yaşandı. Bu kapsamda 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibariyle on katına çıkarak 57 bin 408'e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95'lik bir doluluğa ulaşmış oldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Ekim 2020'ye ertelenen EKPSS'ye ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, sınava 90 bin 600 kişinin başvurduğunu belirterek, "2020 yılı kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemi ile 2012 yılından bugüne kadar toplam 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bu arada bakanlık sınava girecek engelli vatandaşların sınav ücretinin yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında 4 kez gerçekleştirilen merkezi sınav için toplam 22 milyon 534 bin TL'lik ödeme gerçekleştirilirken, 2020 EKPSS kapsamında da her bir aday için 120 TL olan sınav giriş ücretinin 85 TL'sinin karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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